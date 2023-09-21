Про це 24 Каналу розповів блогер, партизан Артем на позивний "Східний", зауваживши, що спочатку росіяни заходили на українські території з думками, що їх тут нібито "чекають та радісно зустрічають".

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"Нині розуміють, що кожен другий мешканець Луганської, Донецької області – потенційний навідник і потенційний ворог для них. Тому вони не довіряють місцевому населенню. І в принципі це вплинуло на їхній настрій та мотивацію", – сказав блогер.

Окупанти дійсно не розуміють, чого вони воюють в Україні, якщо місцеве населення проти них. Зокрема, це сильно вплинуло на їхній моральний дух. Ворог розуміє, що завдяки місцевим знищуються його бази.

Бувають моменти, коли росіяни заїхали на ту чи іншу локацію, а в цю ж ніч по ній прилетіли ракети. Вони розуміють, завдяки чому інформація пішла й розуміють, що в цих містах на Донбасі їх зовсім не чекають,

– наголосив партизан Артем.

Однак є й "прихильники" руского міра, які чекають на окупантів. Однак, за словами блогера, їх не так багато.

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