Об этом 24 Каналу рассказал блогер, партизан Артем на позывной "Восточный", отметив, что сначала россияне заходили на украинские территории с мыслями, что здесь якобы "ждут и радостно встречают".

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"В настоящее время понимают, что каждый второй житель Луганской, Донецкой области – потенциальный наводчик и потенциальный враг для них. Поэтому они не доверяют местному населению. И в принципе это повлияло на их настроение и мотивацию", – сказал блогер.

Оккупанты действительно не понимают, чего они воюют в Украине, если местное население против них. В частности, это сильно повлияло на их моральный дух. Враг понимает, что благодаря местным уничтожаются его базы.

Бывают моменты, когда россияне заехали на ту или иную локацию, а в эту ночь по ней прилетели ракеты. Они понимают, благодаря чему информация пошла и понимают, что в этих городах на Донбассе их совсем не ждут,

– подчеркнул партизан Артем.

Однако есть и "поклонники" русского мира, которые ждут оккупантов. Однако, по словам блогера, их не так много.

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