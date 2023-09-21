Россияне жаловались, что этой ночью была едва ли не самая масштабная атака дронами. Собственно, наши военные били по законной цели – военному аэродрому "Саки", который враг активно использует, чтобы атаковать Украину.

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Помогали наносить удар агенты "Атеша"

В партизанском движении отметили, что "Атеш" помог СБУ и ВМС нанести удар по аэродрому.

Разведка дала свои плоды! В течение полугода наши агенты вели постоянную разведку аэродрома "Саки", с которого регулярно наносятся удары по подконтрольной Украине территории,

– отмечают в "Атеше".

В движении добавили, что благодаря предоставленной информации Силы обороны Украины имели возможность поразить эту цель. В то же время, отмечают, что опубликованная ими информация не демонстрирует весь объем данных, которые передает "Атеш".

Фото с аэродрома "Саки", сделанные агентами / Фото "Атеш"

"Продолжаем собирать информацию для уничтожения российских военных объектов, которым не место на украинской земле Присоединяйся к нам и веди борьбу против оккупантов!" – призывают они.

Что известно о ночной атаке аэродрома "Саки"