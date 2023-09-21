Источники 24 Канала рассказали детали ночной атаки на оккупированный полуостров. Важно, что ночью российские паблики сообщали о самой масштабной атаке дронов на Крым.

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Детали операции спецслужб

Ночью 21 сентября СБУ и ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. Известно, что там находились по меньшей мере 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь". Кроме этого, там готовили операторов дронов "Mojaher". Россияне их используют для координации ударов, а также непосредственно для осуществления террора.

Операция Службы безопасности и Военно-морских сил прошла успешно и россияне понесли потери в технике. Украинцы использовали тактику "перегрузки" – они сначала выпустили беспилотники, которые отвлекли ПВО, а потом уже использовали ракеты "Нептун".

Даже российские телеграмм-каналы подтверждают масштабные разрушения на аэродроме "Саки". Это совсем не характерно для оккупантов, ведь они всегда утверждают об "успешной работе ПВО". Паблики пишут по меньшей мере о 30 погибших захватчиках.

СБУ убеждает, что россияне чаще будут слышать "хлопки" в Крыму – они будут цвести все больше. Оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове.

Где расположены Саки – смотрите на карте

Минобороны России на своей волне

Российские минобороны подтвердили масштабные атаки на Крым, однако сделало это в собственном стиле. Там заявили об "успешном сбитии" 19 беспилотников над полуостровом. О взрывах сообщали жители Евпатории, Симферополя, Севастополя, Сак, Новофедоровки и других населённых пунктов.

Минобороны России также заявило, что по одному дрону якобы сбили в Курской, Белгородской и Орловской областях. Однако о ракетном ударе по важному аэродрому окупантов в Саках – ни одного упоминания. Российские власти решили снова замолчать истинные последствия украинских атак.

Важно, что эти заявления минобороны сделали на фоне масштабной паники в российских пабликах. Там жаловались и называли ночные события "самой масштабной атакой" на Крым. Местные фиксировали работу ЗРК "Панцирь-С2", однако она приостановилась после одного из прилетов.