Джерела 24 Каналу розповіли деталі нічної атаки на окупований півострів. Важливо, що вночі російські пабліки повідомляли про наймасштабнішу атаку дронів на Крим.

Дивіться також По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії

Деталі операції спецслужб

Вночі 21 вересня СБУ та ВМС завдали масштабного вогневий удар по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму. Відомо, що там перебувало щонайменше 12 бойових літаків Су-24 і Су-30, а також ПЗРК "Панцирь". Окрім цього, там готували операторів дронів "Mojaher". Росіяни їх використовують для координації ударів, а також й безпосередньо для здійснення терору.

Операція Служби безпеки та Військово-морських сил пройшла успішно і росіяни зазнали втрат у техніці. Українці використали тактику "перевантаження" – вони спочатку випустили безпілотники, які відвернули увагу ППО, а потім вже використали ракети "Нептун".

Навіть російські телеграм-канали підтверджують масштабні руйнування на аеродромі "Саки". Це зовсім не характерно для окупантів, адже вони завжди стверджують про "успішну роботу ППО". Пабліки пишуть про принаймні 30 загиблих загарбників.

СБУ переконує, що росіяни частіше чутимуть "бавовну" в Криму – вона квітнутиме все більше. Окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.

Де розташовані Саки – дивіться на карті

Міноборони Росії на своїй хвилі

Російське міноборони підтвердило масштабні атаки на Крим, однак зробило це у власному стилі. Там заявили про "успішне збиття" 19 безпілотників над півостровом. Про вибухи повідомляли жителі Євпаторії, Сімферополя, Севастополя, Сак, Новофедорівки та інших населених пунктів.

Міноборони Росії також заявило, що по одному дрону нібито збили у Курській, Бєлгородській та Орловській областях. Однак про ракетний удар по важливому аеродрому окупантів у Саках – жодної згадки. Російська влада вирішила знову замовчати справжні наслідки українських атак.

Важливо, що ці заяви міноборони зробило на фоні масштабної паніки в російський пабліках. Там бідкалися та називали нічні події "наймасштабнішою атакою" на Крим. Місцеві фіксували роботу ЗРК "Панцир-С2", однак вона припинилася після одного з прильотів.