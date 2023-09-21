Спершу повідомили, що вибухи чули у Саках, Євпаторії, Сімферополі, Севастополі, Балаклаві. У мережі заявили, що над тимчасово окупованим Кримом кружляють безпілотники, інформує 24 Канал.

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На опублікованих кадрах – світло, як серед дня. Полум'я розгоряється все дужче, а у небо здіймається густий дим.

Тривожна ніч у Криму: дивіться відео з мережі

Вибухи у тимчасово окупованому Криму: дивіться відео з мережі

Де фіксували вибухи

Станом на 00:52 заявляли, що вибухи пролунали у:

Новофедорівці (поблизу воєнного аеродрому Саки);

селах на захід від Євпаторії;

селищі Гвардійське (біля Сімферополя);

Севастополі;

Балаклаві.

Повідомляють також, що чули щось схоже на роботу "ППО". Водночас вона завершилася "від'ємним успіхом".

Також фіксували роботу ЗРК "Панцир-С2". Вона припинилася після одного з прильотів. Сподіваємося, "Панцир С2" був-був та загув.

У чатах – паніка

"Бавовна" нагадує окупантам, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Криму. Водночас вибухи ворогам дуже не подобаються. У чатах – вже паніка. Пишуть, що страшно й бідкаються через атаку.

Російські пропагандисти вже голосять, що ця атака – одна з наймасштабніших за час повномасштабної війни.

Розбудили вибухи й окупаційну "владу" Криму. Вони видали чергову "епічну" (спойлер – ні) заяву, що офіційна інформація буде пізніше, й закликали людей відійти від вікон. Турбота – рівень "максимум".