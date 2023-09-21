Спершу повідомили, що вибухи чули у Саках, Євпаторії, Сімферополі, Севастополі, Балаклаві. У мережі заявили, що над тимчасово окупованим Кримом кружляють безпілотники, інформує 24 Канал.
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На опублікованих кадрах – світло, як серед дня. Полум'я розгоряється все дужче, а у небо здіймається густий дим.
Тривожна ніч у Криму: дивіться відео з мережі
Вибухи у тимчасово окупованому Криму: дивіться відео з мережі
Де фіксували вибухи
Станом на 00:52 заявляли, що вибухи пролунали у:
- Новофедорівці (поблизу воєнного аеродрому Саки);
- селах на захід від Євпаторії;
- селищі Гвардійське (біля Сімферополя);
- Севастополі;
- Балаклаві.
Повідомляють також, що чули щось схоже на роботу "ППО". Водночас вона завершилася "від'ємним успіхом".
Також фіксували роботу ЗРК "Панцир-С2". Вона припинилася після одного з прильотів. Сподіваємося, "Панцир С2" був-був та загув.
У чатах – паніка
"Бавовна" нагадує окупантам, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Криму. Водночас вибухи ворогам дуже не подобаються. У чатах – вже паніка. Пишуть, що страшно й бідкаються через атаку.
Російські пропагандисти вже голосять, що ця атака – одна з наймасштабніших за час повномасштабної війни.
Розбудили вибухи й окупаційну "владу" Криму. Вони видали чергову "епічну" (спойлер – ні) заяву, що офіційна інформація буде пізніше, й закликали людей відійти від вікон. Турбота – рівень "максимум".