Сначала сообщили, что взрывы слышали в Саках, Евпатории, Симферополе, Севастополе, Балаклаве. В сети заявили, что над временно оккупированным Крымом кружат беспилотники, сообщает 24 Канал.

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На опубликованных кадрах – свет, как посреди дня. Пламя разгорается все сильнее, а в небо вздымается густой дым.

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Взрывы во временно оккупированном Крыму: смотрите видео из сети

Где фиксировали взрывы

По состоянию на 00:52 заявляли, что взрывы прогремели в:

Новофедоровке (близ военного аэродрома Саки);

селах к западу от Евпатории;

поселке Гвардейское (возле Симферополя);

Севастополе;

Балаклаве.

Сообщается также, что слышали что-то похожее на работу "ПВО". В то же время она завершилась "отрицательным успехом".

Также фиксировали работу ЗРК "Панцирь-С2". Она прекратилась после одного из прилетов. Надеемся, "Панцирь С2" был-был и всплыл.

В чатах – паника

"Хлопок" напоминает оккупантам, что у них нет никакого будущего на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Крыму. В то же время взрывы врагам очень не нравятся. В чатах – уже паника. Пишут, что страшно и жалуются из-за атаки.

Российские пропагандисты уже причитают, что эта атака – одна из самых масштабных за время полномасштабной войны.

Разбудили взрывы и оккупационную "власть" Крыма. Они выдали очередное "эпическое" (спойлер – нет) заявление, что официальная информация будет позже, и призвали людей отойти от окон. Забота – уровень "максимум".