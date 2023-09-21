Росіяни скаржилися, що цієї ночі була ледь не найбільш масштабна атака дронами. Власне, наші військові били по законній цілі – військовому аеродрому "Саки", який ворог активно використовує, щоб атакувати Україну.

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Допомагали завдавати удар агенти "Атешу"

У партизанському русі зазначили, що "Атеш" допоміг СБУ та ВМС завдати удару по аеродрому.

Розвідка дала свої плоди! Упродовж пів року наші агенти вели постійну розвідку аеродрому "Саки", з якого регулярно завдаються удари по підконтрольній Україні території,

– зазначають в "Атеші".

У русі додали, що завдяки наданій інформації Сили оборони України мали можливість уразити згадану ціль. Водночас зазначають, що опублікована ними інформація не демонструє весь обсяг даних, які передає "Атеш".

Фото з аеродрому "Саки", зроблені агентами / Фото "Атеш"

"Продовжуємо збирати інформацію, для знищення російських військових об'єктів, яким не місце на українській землі Приєднуйся до нас та веди боротьбу проти окупантів!" – закликають вони.

Що відомо про нічну атаку аеродрому "Саки"