Аналітики припускають, що Україна вдарила по цих суднах за допомогою ракет Storm Shadow. Однак, вочевидь, ця операція не була б можливою без участі небайдужих українців, що допомагають наводити повітряні цілі на "правильні об'єкти".
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Звичайні люди допомогли атакувати російські кораблі
У партизанському русі "Атеш" стверджують, що саме їхні агенти та севастопольці навели ракетний удар по флоту росіян у Севастополі. Зауважимо, що якраз-таки в цьому місті на ремонтному заводі базувався "Ростов-на-Дону" та десантник "Мінськ".
Понад рік наші агенти збирають розвідувальну інформацію, яку ми надаємо Силам оборони України. Цієї ночі усі севастопольці були свідками результатів нашої діяльності.
Окрім того, в організації констатували, що протягом минулого тижня вели активну діяльність з виявлення важливих військових цілей ворога. До "спостереження" було залучено агентів серед:
- цивільного населення;
- військовослужбовців Чорноморського флоту Росії;
- працівників ремонтного заводу.
"Дякуємо севастопольцям, які щодня надсилають дані, фотографії та координати з цінною інформацією. Розвідка дає свої плоди, та ми продовжимо працювати разом із Силами оборони для знищення ворожих військ", – йдеться у повідомленні.
Агенти партизанів допомогли виявити ворожі кораблі / Фото "Атеш"
Що таке "Атеш"Це військовий партизанський рух, що діє на тимчасово окупованих територіях України, а також – на території Росії. Його заснували українці спільно з кримськими татарами у вересні 2022 року, аби протидіяти російським загарбникам. Партизани організації неодноразово брали участь, скажімо, в ліквідації окупантів.
Джерело: Вікіпедія
Більше про ураження ворожих суден
- "Ростов-на-Дону" та "Мінськ" були на останньому етапі ремонту в Севастополі, коли їх уразили українські ракети. Кремль активно використовував обидва кораблі у війні проти нашої держави.
- Скажімо, підводне судно могло запускати ракети типу "Калібр", а десантний корабель входив до Балтійського флоту Росії і здатен був транспортувати бронетехніку, зокрема танки.
- У Головному управлінні розвідки підтвердили цю операцію. Окрім того, там наголосили, що ураження підводного корабля – це не менший "улов", аніж ліквідація крейсера "Москва" весною 2022 року.