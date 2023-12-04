Усе пішло не за планом, Залужний мусив змінити тактику, – WP про контрнаступ

Як повідомляє Washington Post, він не враховував низку проблем, з якими стикнулися українські військові на Півдні. Спочатку планувалося, що звільнення Роботиного відбудеться за один день.

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Проблеми на початку контрнаступу

За даними Washington Post, солдати 47 окремої механізованої бригади 7 червня 2023 року мали почати довгоочікуваний контрнаступ. Їх метою було за добу досягнути села Роботине, щоб опісля рухатися до Мелітополя. Однак все пішло не за планом.

Перш за все земля була щільно вкрита мінами, а рух "Бредлі" землями Запорізької області був ускладнений. В додачу до цього, росіяни, перебуваючи на висоті, почали стріляти протитанковими ракетами та запускати дрони. Війську довелося перегрупуватися.

Побачивши наслідки атаки, Валерій Залужний наказав своїм військам призупинити наступ. Він переглянув погоджену з американськими колегами тактику, відкинувши спроби наступати масованою, механізованою атакою та допоміжним артилерійським вогнем.

Залужний вирішив що українські солдати ходитимуть пішки невеликими групами приблизно з 10 осіб — процес, який збереже обладнання та життя, але буде набагато повільнішим,

– повідомляє WP.

Таким чином було відкинуте багатомісячне планування наступу, що проводили спільно з США. Контрнаступ відклали. Спочатку планувався прорив на 15 кілометрів у перший же день, однак українська армія просунулася на 20 кілометрів за майже пів року.

Ситуація на фронті зараз