Все пошло не по плану, Залужный должен был изменить тактику, – WP о контрнаступлении

Как сообщает Washington Post, он не учитывал ряд проблем, с которыми столкнулись украинские военные на Юге. Первоначально планировалось, что освобождение Работино произойдет за один день.

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Проблемы в начале контрнаступления

По данным Washington Post, солдаты 47-й отдельной механизированной бригады 7 июня 2023 года должны были начать долгожданное контрнаступление. Их целью было за сутки достичь села Работино, чтобы затем двигаться в Мелитополь. Однако все пошло не по плану.

Прежде всего земля была плотно покрыта минами, а движение "Бредли" по Запорожской области было затруднено. Вдобавок к этому, россияне находясь на высоте, начали стрелять противотанковыми ракетами и запускать дроны. Войску пришлось перегруппироваться.

Увидев последствия атаки, Валерий Залужный приказал своим войскам приостановить наступление. Он пересмотрел согласованную с американскими коллегами тактику, отбросив попытки наступать массированной, механизированной атакой и вспомогательным артиллерийским огнем.

Залужный решил, что украинские солдаты будут ходить пешком небольшими группами примерно из 10 человек – процесс, который сохранит оборудование и жизнь, но будет гораздо медленнее,

– сообщает WP.

Таким образом было отброшено многомесячное планирование наступления, проводившееся совместно с США. Контрнаступление отложили. Первоначально планировался прорыв на 15 километров в первый же день, однако украинская армия продвинулась на 20 километров почти за полгода.

Ситуация на фронте сейчас