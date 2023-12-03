Такое мнение 24 Каналу выразил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, добавив, что официально никто из военных командиров не сказал, что контрнаступление прекращено. Кое-что переходит в другую фазу, в частности, южное направление дает о себе знать.

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Чего ожидать на фронте

Ранее украинцы наблюдали за продвижением наших войск по направлению к Роботино, а теперь к активным действиям присоединился левый берег Днепра. Очевидно, что зима повлияет на общую ситуацию на фронте.

Даже по линии разграничения, где нет активных боев, но есть близость к врагу, будут выстраиваться, а может быть, и уже строятся статические фортификационные сооружения. Также следует понимать, какое оружие появится зимой и весной, насколько будут усовершенствованы технические средства, которые используют сейчас. Это касается не только ВСУ, но и вражеской армии.

К примеру, сейчас погодные условия достаточно сильно влияют на использование беспилотников. Если будет сильный ветер, снег или туман их нельзя использовать в полной мере. Это в свою очередь влияет на точность работы артиллерии, возможность ограничивать передвижение вражеской техники,

– рассказал Иван Тимочко.

Кроме того, погода скажется на том, как движется техника. Если речь идет о городских застройках или населенных пунктах, то там можно использовать колесную или гусеничную технику, потому что есть твердое покрытие. Другая ситуация при боях в лесопосадках или степной зоне. Дожди, налипание мокрого снега затрудняют движение войск и техники с обеих сторон.

"Есть очень много факторов, влияющих на ход боев, но замысел ведения боя, направления наступления: переход в глухую или активную оборону – все это решается на уровне Ставки Верховного главнокомандующего. Думаю, не стоит делать прогнозы. Лучше смотреть, как будут разворачиваться события, а потом их анализировать", – подчеркнул Тимочко.

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