Такое мнение 24 Каналу выразил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, добавив, что официально никто из военных командиров не сказал, что контрнаступление прекращено. Кое-что переходит в другую фазу, в частности, южное направление дает о себе знать.
Читайте также Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян
Чего ожидать на фронте
Ранее украинцы наблюдали за продвижением наших войск по направлению к Роботино, а теперь к активным действиям присоединился левый берег Днепра. Очевидно, что зима повлияет на общую ситуацию на фронте.
Даже по линии разграничения, где нет активных боев, но есть близость к врагу, будут выстраиваться, а может быть, и уже строятся статические фортификационные сооружения. Также следует понимать, какое оружие появится зимой и весной, насколько будут усовершенствованы технические средства, которые используют сейчас. Это касается не только ВСУ, но и вражеской армии.
К примеру, сейчас погодные условия достаточно сильно влияют на использование беспилотников. Если будет сильный ветер, снег или туман их нельзя использовать в полной мере. Это в свою очередь влияет на точность работы артиллерии, возможность ограничивать передвижение вражеской техники,
– рассказал Иван Тимочко.
Кроме того, погода скажется на том, как движется техника. Если речь идет о городских застройках или населенных пунктах, то там можно использовать колесную или гусеничную технику, потому что есть твердое покрытие. Другая ситуация при боях в лесопосадках или степной зоне. Дожди, налипание мокрого снега затрудняют движение войск и техники с обеих сторон.
"Есть очень много факторов, влияющих на ход боев, но замысел ведения боя, направления наступления: переход в глухую или активную оборону – все это решается на уровне Ставки Верховного главнокомандующего. Думаю, не стоит делать прогнозы. Лучше смотреть, как будут разворачиваться события, а потом их анализировать", – подчеркнул Тимочко.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск допустил, как изменится фронт зимой: смотрите видео
Украинское войско готовится к зиме
- Владимир Зеленский заявил, что с началом зимы для Украины началась новая фаза войны. Боевые действия будут утомительными и сложными. Президент добавил, что морозные температуры и открытые поля оставляют наших военных незащищенными. Также сохраняется угроза массированных воздушных атак россиян на украинские города. Целями таких нападений является наша критическая инфраструктура.
- ВСУ готовы к зиме, а боевые действия продолжатся. Заместитель командира тактической группы "Азов" майор Родион Кудряшов отметил, что оккупанты будут пытаться захватывать новые позиции. Однако украинские военные готовы не только сопротивляться, но и освобождать территории к границам 1991 года.
- Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что наши военные могут вести боевые действия зимой. Для этого есть подходящие средства, а усилением войска станет дополнительный пакет помощи, о котором объявили в США В него также входит зимнее снаряжение.