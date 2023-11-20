Соответствующее заявление министр обороны США сделал во время брифинга вечером 20 ноября, передает 24 Канал. Ллойд Остин добавил, что у наших военных есть необходимые средства для достижения успеха.

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Наши военные готовы к боевым действиям зимой

Я думаю, они (украинские военные – 24 Канал) готовы к боевым действиям зимой, и, конечно, они проделали большую работу в прошлом году,

– подчеркнул Остин.

Глава оборонного ведомства добавил, что поспособствует этому объявленный ранее последний пакет пособия на 100 миллионов долларов. В частности, потому, что в него входит зимнее снаряжение.

Так что да, у них есть все средства, которые им потребуются, чтобы добиться успеха в боях зимой. И я думаю, я согласен с президентом Зеленским, что правильное решение – это продолжать давить, вести борьбу с врагом,

– подчеркнул Остин.

Прокомментировал поставки Taurus и F-16

Во время брифинга журналисты попросили Ллойда Остина прокомментировать заявление немецкого министра обороны Бориса Писториуса. Последний ранее заявлял, что поставки ракет Taurus не окажут влияния на ход войны.

Мы неоднократно говорили, что в таком конфликте, как этот, не существует "серебряной пули". Все зависит от предоставления правильных сил и средств, а также от того, каким образом интегрируют эти силы и средства, чтобы потребовался результат на поле боя,

– считает Остин.

Следовательно, важно не наименование оружия, а способность использовать новейшее вооружение. В частности, речь идет об интеграции его в существующие в Украине системы, а также синхронизации с ними.

Глава оборонного ведомства убежден, что эффективность оружия с Запада на поле боя зависит от того, сможем ли мы "встроить" новейшие образцы в систему вооружения нашего государства. Это касается всего оружия, которое нам передают партнеры. И будет касаться F-16, которые сейчас овладевают нашими пилотами.