Медийщики спросили Остина относительно эффективности F-16, а также попросили прокомментировать слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, передает 24 Канал. Ранее глава германского минобороны говорил, что поставки ракет Taurus не повлияют на ход войны.

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Что думает Остин о Taurus и F-16

Мы неоднократно говорили, что в таком конфликте, как этот, не существует "серебряной пули". Все зависит от предоставления правильных сил и средств, а также от того, каким образом интегрируют эти силы и средства, чтобы получить нужный результат на поле боя,

– считает Остин.

Следовательно, важны не столько названия оружия, сколько способность использовать новейшее вооружение, в частности интегрировать его в существующие системы и синхронизировать с ними. Эффективность западного вооружения на поле боя зависит от того, удастся ли "встроить" новейшие образцы в систему вооружения Украины. Это касается всего оружия, поставляемого нашему государству, в том числе F-16.

Обратите внимание! В мифологии серебряные пули требовались для убийства разной нечистой силы, а некоторых существ можно убить только этим оружием. В современном английском языке это выражение означает "самое эффективное решение".

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Что известно о визите Ллойда Остина в Киев