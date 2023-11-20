В министерстве подчеркнули, что Остин также стремится подкрепить непреклонную поддержку Соединенными Штатами борьбы Украины за свободу. Политики также обсудят долгосрочное видение будущего Украины.

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Остин приехал поддержать Украину

В министерстве подчеркнули, что во время своего визита министр Остин проведет переговоры на высоком уровне с руководством Украины. Так, дискуссии будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между государствами, включая обеспечение Вооруженных Сил Украины боевыми возможностями, необходимыми как для зимы, так и для защиты от будущих угроз.

Остин также должен показать постоянное обязательство США оказывать Украине безопасность, необходимую для защиты от российской агрессии в целом.

В Минобороны США также сказали, что на этой неделе Остин собирается созвать 17-ю встречу контактной группы по обороне Украины дистанционно из Пентагона. Целью этого собрания будет поддержка международного сотрудничества и помощи Украине при активном участии почти 50 стран.

Министр обороны США был замечен в Киеве