В министерстве подчеркнули, что Остин также стремится подкрепить непреклонную поддержку Соединенными Штатами борьбы Украины за свободу. Политики также обсудят долгосрочное видение будущего Украины.
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Остин приехал поддержать Украину
В министерстве подчеркнули, что во время своего визита министр Остин проведет переговоры на высоком уровне с руководством Украины. Так, дискуссии будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между государствами, включая обеспечение Вооруженных Сил Украины боевыми возможностями, необходимыми как для зимы, так и для защиты от будущих угроз.
Остин также должен показать постоянное обязательство США оказывать Украине безопасность, необходимую для защиты от российской агрессии в целом.
В Минобороны США также сказали, что на этой неделе Остин собирается созвать 17-ю встречу контактной группы по обороне Украины дистанционно из Пентагона. Целью этого собрания будет поддержка международного сотрудничества и помощи Украине при активном участии почти 50 стран.
Министр обороны США был замечен в Киеве
- Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября прибыл поездом в Киев. В частности, там он намерен провести несколько важных встреч с украинскими представителями власти.
- Сам Остин утверждал, что хочет показать этим визитом приверженность Соединенным Штатам Украины. Кроме него, в Киев также прибыл и председатель Европейского командования Вооруженных Сил США – Кристофер Каволи.
- Встретила американских коллег в Киеве госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк. Она подчеркнула, что этот визит должен засвидетельствовать непреклонную американскую поддержку Украины в ее борьбе за свободу.
- В сети люди приветствовали визит Остина в Украину. Пользователи соцсетей попросили министра оказать Украине больше помощи и поддержать ее в победе над оккупантом.