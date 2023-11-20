Об этом глава Миноброны США рассказал в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Он отметил, что также хочет показать приверженность Соединенным Штатам нашего государства, передает 24 Канал.

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Ллойд Остин отметил, что приехал в Киев примерно в 9 часов 23 минуты по местному времени. В частности, основной целью его визита является встреча с представителями украинской власти.

Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение – Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем,

– сказал он.



Ллойд Остин прибыл в Киев / Фото по аккаунту Ллойда Остина в соцсети Х

Сам министр обороны США приехал в Киев на поезде. Его встретила на железнодорожном вокзале в украинские столице посол США в Украине Бриджит Бринк.

В комментариях под постом пользователи сети поздравляют Ллойда Остина с приездом в Украину, благодаря ему за это. В то же время люди просят Соединенные Штаты предоставить как можно больше оружия нашему государству и, наконец, помочь ему победить российских захватчиков.



В сети призывают Остина содействовать помощи Украине / Скриншот 24 Канала

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