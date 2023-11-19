Одним из шагов совместного производства оружия станет конференция по вопросам оборонно-промышленной сферы, которая состоится в Вашингтоне. Однако это сотрудничество Киева и Вашингтона может иметь более глубокие корни. Детальнее о том, какая ситуация с помощью для Украины рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Что кроется за совместным производством оружия Украины и США

Президент Зеленский заявил, что в США вскоре состоится оборонная конференция, посвященная украинской и американской военной промышленности.

По словам президента, это мероприятие станет "мощным событием в развитии Форума оборонных индустрий, состоявшегося в сентябре".

Также Зеленский добавил, что о проведении конференции в Вашингтоне он договорился с Джо Байденом еще во время своего визита в США.

В Белом доме раскрыли первые подробности двухдневной украино-американской конференции. Она состоится 6 – 7 декабря в Вашингтоне.

На сайте Белого дома также указано, что эта конференция станет логическим продолжением Международного форума оборонной промышленности, организованного Украиной 29 сентября, и эта конференция подтверждает долгосрочные обязательства Соединенных Штатов по оборонно-промышленной базе США, экономическому восстановлению Украины, а также совместное обязательство укреплять сотрудничество между двумя странами в области промышленности, вооружений и безопасности.

Фактически указано, что на конференции в Вашингтоне стороны будут изучать возможности совместного производства и другого промышленного сотрудничества в Украине именно в оборонной сфере.

Итак, уже сейчас можем сказать, что в начале декабря Украина и США начнут содержательные переговоры о совместном производстве оружия и другого оборудования. Эксперты считают, что такое сотрудничество может оказаться одним из аспектов будущих гарантий безопасности со стороны США. В частности, подобное сотрудничество можно заметить сегодня между США и Израилем.

Украина начала переговоры с Германией о гарантиях безопасности

В пресс-службе Офиса Президента сообщили, что Украина и Германия начали первый раунд переговоров по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, заключенной 12 июля 2023 года в Вильнюсе.

На сегодняшний день Германия присоединилась к пяти другим государствам "Большой семерки", с которыми Украина уже начала соответствующие двусторонние переговоры.

В ходе переговоров представители Украины и Германии обменялись видением подходов к предстоящим двусторонним гарантиям безопасности, их формату и наполнению, а также согласовали план дальнейших действий.

Справка. Страны "Большой семерки" в июле подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которая поможет не допустить повторного вторжения России до того, как Украина станет членом НАТО. К Вильнюсской декларации по гарантиям безопасности также присоединились другие страны, и список расширяется. С двумя ключевыми партнерами – США и Великобританией – Украина начала такие переговоры еще в августе.

Следует добавить, что накануне в Германию прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган, с которым канцлер Германии Олаф Шольц, среди прочего, обсудил и вопросы войны России против Украины.

После встречи Шольц заявил, что Россия должна как можно скорее завершить войну в Украине, ведь агрессия Кремля наносит страдания почти всему миру.

Он также поблагодарил Турцию и ее лидера лично за то, что они сыграли конструктивную и важную роль в том, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно несмотря на продолжение боев.

Когда США выделят новый пакет помощи Украине

Возвращаясь к вопросу поддержки Украины со стороны партнеров, следует добавить, что, к сожалению, Конгресс США задерживает голосование за дополнительное финансирование помощи Украине, запрос на которое направил Белый дом.

Издание Bloomberg уверяет, что Соединенные Штаты, вероятно, выделят новый пакет помощи Украине не раньше середины декабря.

"Сторонники Украины в Конгрессе ведут тяжелую борьбу за большой пакет помощи, судьба которого сейчас запуталась в партийной борьбе за пограничную политику и оторвана от обязательных законопроектов, которые побуждали бы к быстрым действиям.

Скорее всего, Конгресс сможет завершить переговоры и принять новую помощь Украине в середине декабря, почти через два месяца после того, как президент Джо Байден впервые запросил 61 миллиард долларов для страны в ее войне против России.

Внутренняя борьба республиканцев и требования жесткой линии угрожают перенести рассмотрение Конгрессом последнего транша боеприпасов и оружия на новый год, несмотря на предупреждение спикера Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби о том, что США "приближаются к концу" ресурсов, доступных для Украины", говорится в статье.

Вместе с тем, на фоне хороших новостей о начале обучения украинских пилотов на F-16 и приближении времени, когда Украина их получит, в Европе призывают не возлагать на самолеты большие надежды, а больше работать над вопросом предоставления Украине достаточного количества снарядов.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Европа должна выполнить свое обещание по предоставлению 1 миллиона снарядов, хотя в ЕС и признают, что далеки от этого.

Впрочем, несмотря на медленную помощь от партнеров, Силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед на фронте, в частности, на Херсонщине.