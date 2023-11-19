Одним з кроків до спільного виробництва зброї стане конференція з питань оборонно-промислової сфери, що відбудеться у Вашингтоні. Однак ця співпраця Києва та Вашингтона може мати глибше коріння. Детальніше про те, яка ситуація з допомогою для України розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Що криється за спільним виробництвом зброї України та США

Президент Зеленський напередодні заявив, що у США незабаром відбудеться оборонна конференція, присвячена українській та американській військовій промисловості.

За словами президента, цей захід стане "потужною подією у розвиток Форуму оборонних індустрій, що відбувся у вересні".

Також Зеленський додав, що про проведення такої конференції у Вашингтоні він домовився з Джо Байденом ще під час його візиту до США.

У Білому домі розкрили перші подробиці дводенної українсько-американської конференції. Вона відбудеться 6 – 7 грудня у Вашингтоні.

На сайті Білого дому також вказано, що ця конференція стане логічним продовженням Міжнародного форуму оборонної промисловості, організованого Україною 29 вересня, і ця конференція підтверджує довгострокові зобов'язання Сполучених Штатів щодо оборонно-промислової бази США, економічного відновлення України, а також спільне зобов'язання зміцнювати співпрацю між обома країнами в галузі промисловості, озброєнь і безпеки.

Фактично вказано, що на цій конференції у Вашингтоні сторони вивчатимуть можливості спільного виробництва та іншої промислової співпраці в Україні саме в оборонній сфері.

Отже, вже зараз можемо сказати про те, що на початку грудня Україна та США почнуть змістовні переговори про дійсно спільне виробництво зброї та іншого обладнання. Експерти вважають, що така співпраця може стати одним з аспектів майбутніх гарантій безпеки з боку США. Зокрема, подібну співпрацю можна помітити на сьогодні між США та Ізраїлем.

Україна розпочала переговори з Німеччиною про гарантії безпеки

У пресслужбі Офісу Президента повідомили, що Україна й Німеччина розпочали перший раунд переговорів щодо двосторонніх гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, укладеною 12 липня 2023 року у Вільнюсі.

На сьогодні Німеччина приєдналася до п'яти інших держав "Великої сімки", із якими Україна вже розпочала відповідні двосторонні переговори.

Під час переговорів представники України та Німеччини обмінялися баченням підходів до майбутніх двосторонніх гарантій безпеки, їхнього формату й наповнення, а також узгодили план подальших дій.

Довідка. Країни "Великої сімки" у липні підписали декларацію про гарантії безпеки для України, яка допоможе не допустити повторного вторгнення Росії до того, як Україна стане членом НАТО. До Вільнюської декларації щодо гарантій безпеки також приєдналися інші країни, і список розширюється. З двома ключовими партнерами – США та Британією – Україна почала такі переговори ще у серпні.

Варто додати, що напередодні до Німеччини прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган, з яким канцлер Німеччини Олаф Шольц, серед іншого обговорив і питанні війни Росії проти України.

Після зустрічі Шольц заявив, що Росія має якнайскоріше завершити війну в Україні, адже агресія Кремля завдає страждань майже всьому світові.

Він також подякував Туреччині та її лідеру особисто за те, що вони відіграли конструктиву та важливу роль у тому, щоби Україна могла експортувати своє збіжжя попри продовження боїв.

Коли США виділять новий пакет допомоги Україні

Повертаючись до питання підтримки України з боку партнерів, то тут варто додати, що, на жаль, Конгрес США затримує голосування за додаткове фінансування допомоги Україні, запит на яке направив Білий дім.

Видання Bloomberg запевняє, що Сполучені Штати, ймовірно, виділять новий пакет допомоги Україні не раніше, ніж у середині грудня.

"Прихильники України в Конгресі ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги, доля якого зараз заплуталася у партійній боротьбі за прикордонну політику та відірвана від обов'язкових законопроєктів, які б спонукали до швидких дій.

Найшвидше Конгрес зможе завершити переговори та ухвалити нову допомогу Україні в середині грудня, майже через два місяці після того, як президент Джо Байден вперше запросив 61 мільярд доларів для країни у її війні проти Росії.

Внутрішня боротьба республіканців і вимоги жорсткої лінії загрожують перенести розгляд Конгресом останнього траншу боєприпасів і зброї на новий рік, незважаючи на попередження речника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі про те, що США "наближаються до кінця" ресурсів, доступних для України", – мовиться у статті.

Разом з тим, на тлі хороших новин про початок навчання українських пілотів на F-16 та наближення часу, коли Україна їх отримує, в Європі закликають не покладати на літаки великих надій, а більше працювати над питанням надання Україні достатньої кількості снарядів.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Європа має виконати свою обіцянку з надання 1 мільйона снарядів, хоча в ЄС і визнають, що далекі від цього.

Зрештою, попри повільну допомогу від партнерів, Сили оборони України поступово просуваються вперед на фронті, зокрема на Херсонщині.