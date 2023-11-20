Про це глава Міноборони США розповів у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Він зазначив, що також хоче показати прихильність Сполучених Штатів до нашої держави, передає 24 Канал.
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Остіна помітили у Києві
Ллойд Остін зазначив, що приїхав у Київ приблизно о 9 годині 23 хвилини за місцевим часом. Зокрема, основною метою його візити є зустріч з представниками української влади.
Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому, – сказав він.
Ллойд Остін прибув у Київ / Фото з акаунту Ллойда Остіна у соцмережі Х
Сам міністр оборони США приїхав у Київ потягом. Його зустріла на залізничному вокзалі в українські столиці пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
У коментарях під постом користувачі мережі вітають Ллойда Остіна з приїздом в Україну, дякуючи йому за це. Водночас люди просять Сполучені Штати надати якомога більше зброї нашій державі та врешті-решт допомогти їй перемогти російських загарбників.
У мережі закликають Остіна сприяти допомозі Україні / Скриншот 24 Каналу
Байден запевнив у підтримці США України
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден опублікував статтю, де вчергове висловив позицію стосовно війни проти України. Так, він зазначив, що допомога нашій державі – інвестиція у безпеку США.
- Він зауважив, що світ очікує від американців розв'язання проблем сучасності. За словами Байдена, це обов'язок лідера, а США безумовно будуть лідером.
- Такі заяви президент США зробив на фоні того, що у засобах масової інформації почали лунати повідомлення про зраду країни щодо України. Зокрема, раніше у виданні The Economist написали статтю, що війна Росії проти України буцімто може тривати до 5 років.