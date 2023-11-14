Війна в Україні є найбільшою в Європі з 1945 і наразі вона не подає ознак закінчення. Західні чиновники стверджують, що ні Росія, ні Україна не готові поступитися, але наразі "не здатні вийти з глухого кута".

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Війна в Україні може затягнутися

У матеріалі мовиться про те, що "зараз не найщасливіші часи", оскільки війна між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази загрожує перекинутися на весь Близький Схід, а на задньому плані зіштовхнуться США та Іран. Натомість масштабна війна Росії проти України не подає ознак закінчення і може розтягнутися ще на 5 років.

Видання також пише, що використання Україною ППО, ймовірно, різко зросте взимку, коли Росія, накопичивши багатомісячні запаси ракет, почне безперервні обстріли українських енергосистем.

Наразі США можуть задовольнити потреби й України, і Ізраїлю, а останніми тижнями Франція і Німеччина пообіцяли збільшити допомогу Україні. Однак якщо війна, або ще гірше обидві війни, затягнутися, країнам доведеться несолодко.

Згодом доведеться йти на компроміси, оскільки деякі ключові системи будуть передані Ізраїлю,

– заявив Марк Кансіан з вашингтонського аналітичного центру Centre for Strategic and International Studies.

За його словами, "кілька систем, необхідних Україні для контрнаступу, можуть виявитися недоступними в тій кількості, в якій хотілося б".

Найважче буде у випадку нової війни

Видання пише, що якщо війна в Україні залишиться відкритим болем у Європі, а Близький Схід палатиме, то у випадку виникнення нової серйозної кризи Захід опиниться у важкому становищі.

Журналісти видання пишуть, що серйозніша проблема полягає в тому, що в реальності Америка не може одночасно озброювати себе та своїх союзників.

Якщо наші виробничі лінії вже важко справляються з необхідністю озброювати Україну, то у разі реального затяжного конфлікту з таким противником, як Китай, вони будуть повністю перевантажені,

– заявив Іскандер Рехман з Університету Джонса Хопкінса.

Один із ризиків полягає в тому, що супротивники можуть скористатися хаосом в інших країнах у своїх цілях. Наприклад, якщо Америка загрузне у війні на Тихому океані, то Іран буде почуватися більш впевненим у тому, що йому вдасться вирватися вперед у створенні ядерної зброї.

Також експерти не відкидають перспективу активної змови і це ще більш тривожно. Європейські військові планувальники не виключають, що Росія може провести загрозливі маневри під час кризи навколо Тайваню, щоб відвернути увагу США та прив’язати до себе союзників, не дозволивши їм простягнути руку допомоги в Азії.

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