Политолог Андрей Вигиринский сказал 24 Каналу, что приезд Остина имеет и другие задачи, кроме дипломатических встреч. По его словам, речь идет также о более прагматических целях.
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"Я думаю, что частично его визит касается непосредственной коммуникации с главнокомандующим ВСУ Залужным, в известной степени определения перспектив и планов по военной кампании в следующем году", – отметил Вигиринский.
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Учитывая текущее положение дел на фронте и приоритеты Сил обороны, будут определять финансовую и военную помощь Украине.
Вернувшись в США, Ллойд Остин будет общаться с представителями Белого дома, которые со своей стороны будут искать взаимопонимания с Палатой представителей.
"Поэтому я не думаю, что речь о приезде ради того, чтобы пожать друг другу руки и сказать: "Вы знаете, я проехал такую большую дистанцию, чтобы своим физическим присутствием засвидетельствовать сигнал украинскому обществу, что США с вами". Мы благодарны за такие сигналы, но концентрируемся на прагматических вещах", – заметил Вигиринский.
Визит Ллойда Остина в Украину: основное
- В Минобороны США заявили, что Остин приехал подкрепить непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу. Вместе с представителями украинских властей он обсудит долгосрочное видение будущего нашей страны.
- Кстати, на этой неделе глава Пентагона собирается созвать 17-й "Рамштайн". Во встрече "Контактной группы по обороне Украины" примут участие почти 50 стран.
- Как известно, Остин уже встретился с Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию на поле боя, усиление возможностей Украины в преддверии зимы и свободу мореходства.