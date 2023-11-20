Политолог Андрей Вигиринский сказал 24 Каналу, что приезд Остина имеет и другие задачи, кроме дипломатических встреч. По его словам, речь идет также о более прагматических целях.

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"Я думаю, что частично его визит касается непосредственной коммуникации с главнокомандующим ВСУ Залужным, в известной степени определения перспектив и планов по военной кампании в следующем году", – отметил Вигиринский.

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Учитывая текущее положение дел на фронте и приоритеты Сил обороны, будут определять финансовую и военную помощь Украине.

Вернувшись в США, Ллойд Остин будет общаться с представителями Белого дома, которые со своей стороны будут искать взаимопонимания с Палатой представителей.

Обратите внимание! В США был принят новый временный бюджет. Однако он не содержит помощь Украине.

"Поэтому я не думаю, что речь о приезде ради того, чтобы пожать друг другу руки и сказать: "Вы знаете, я проехал такую большую дистанцию, чтобы своим физическим присутствием засвидетельствовать сигнал украинскому обществу, что США с вами". Мы благодарны за такие сигналы, но концентрируемся на прагматических вещах", – заметил Вигиринский.

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