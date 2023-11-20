Політолог Андрій Вігірінський сказав 24 Каналу, що приїзд Остіна має й інші завдання, окрім дипломатичних зустрічей. За його словами, ідеться також про прагматичніші цілі.
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"Я думаю, що частково його візит стосується безпосередньої комунікації з головнокомандувачем ЗСУ Залужним, до певної міри визначення перспектив і планів щодо військової кампанії наступного року", – зазначив Вігірінський.
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З огляду на поточний стан справ на фронті та пріоритети Сил оборони визначатимуть фінансову й військову допомогу Україні.
Повернувшись у США, Ллойд Остін комунікуватиме з представниками Білого дому, які зі свого боку шукатимуть порозуміння з Палатою представників.
"Тому я не думаю, що мова про приїзд заради того, щоб потиснути одне одному руки й сказати: "Ви знаєте, я проїхав таку велику дистанцію, щоб своєю фізичною присутністю засвідчити сигнал українському суспільству, що США з вами". Ми вдячні за такі сигнали, але концентруймось на прагматичних речах", – зауважив Вігірінський.
Візит Ллойда Остіна до України: основне
- У Міноборони США заявили, що Остін приїхав підкріпити непохитну підтримку боротьби України за свободу. Разом з представниками української влади він обговорить довгострокове бачення майбутнього нашої країни.
- До речі, цього тижня очільник Пентагону збирається скликати 17-й "Рамштайн". У зустрічі "Контактної групи з питань оборони України" візьмуть участь майже 50 країн.
- Як відомо, Остін уже зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію на полі бою, посилення спроможностей України напередодні зими й свободу мореплавства.