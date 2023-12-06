Такое мнение высказал корреспондент 24 Канала из Запорожья, заметив, что более года назад оккупанты запретили продажу крепких алкогольных напитков на оккупированных территориях. Теперь на обнародованных видео они сообщили, что вылили 2200 литров браги и 250 литров готового самогона.

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Как россияне борются с пьянством

Пропагандистские СМИ рассказывают, что в госдуме в первом чтении приняли законопроект "о борьбе с наливайками". Он предусматривает запрет на территории России продажи всех алкогольных напитков и ограничение времени продажи. В частности, не будут наливать выпивку даже в кафе и ресторанах. Пропагандисты убеждают, что якобы после принятия закона у власти будут все полномочия, чтобы навести порядок в этой сфере.

Вероятно, это в первую очередь делалось для того, чтобы их бойцы не напивались. Это спровоцировало массовое самогоноварение, нелегальную продажу. Ведь официально ничего, кроме пива и сидра, продавать нельзя. За это установили большие штрафы,

– рассказал корреспондент 24 Канала.

Когда-то президент СССР Михаил Горбачев также хотел бороться с пьянством. Он принял соответствующий указ, но в результате этой борьбы его начало ненавидеть все население союза, особенно мужчины. Через 3 года борьба с алкоголизмом завершилась, потому что власти оказались неспособны решить этот вопрос. Спустя еще 3 года перестал существовать СССР.

"Хлопок" на оккупированной части Запорожской области