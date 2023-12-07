Родные российских военных, недовольных условиями, в которых находятся их мужчины, организовали движение "Путь домой". А его участница Мария Андреева рассказала о том, как на них давят, чтобы они сидели тихо.

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Угрожают мобилизованным

Она заявила, что военное руководство начало интересоваться мобилизованными, чьи жены просят отпустить их домой. Этим солдатам намекают, что могут ухудшить условия их службы. По словам Марии, это коснулось и ее мужа тоже.

У комбата военкомат потребовал характеристику на мужа, потом им какой-то генерал интересовался. Комбат моему мужу говорит: пусть жена заканчивает с этим (протестами – 24 Канал). Мол, ничем хорошим это не кончится, намекает, что отправят его на передовую. Сам комбат нормальный, не угрожает и с пониманием ставится, но если придет такой приказ сверху, он ничего поделать не сможет,

– рассказала Мария.

Она добавила, что с подобным давлением столкнулись по меньшей мере три участницы движения "Путь домой".

Еще одна активистка Александра Гладкова рассказала, что ее муж получил несколько травм на передовой. Он неделю пролечился в госпитале в "ДНР", после чего его планировали выписать, чтобы снова отправить на фронт.

У него межпозвонковая грыжа, деформация грудного отдела и травма колена. С трудом добился направления на МРТ – оно показало разрыв мениска. Теперь ждет, что будет решено. Но уже сказали, что в Россию на операцию не отправят – там все госпитали забиты, нет мест. Пока мазью колено помазали только,

– заметила женщина.

Обратим внимание, что жены российских мобилизованных не только снимают видеообращение. Они также массово пишут о своих проблемах на сайты, где собирают вопросы для так называемой прямой линии с Владимиром Путиным. Напомним, что она запланирована на 14 декабря.