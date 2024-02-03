Как сообщается, жен они не трогали, однако правоохранители задерживали журналистов, которые фиксировали акцию движения "Путь домой". Их уже классически для Москвы запихнули в автозак и увезли в неизвестном направлении.

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Жены, журналисты и автозак

В России на 500-й день от объявления мобилизации жены мобилизованных в очередной раз вышли в центр Москвы с призывом демобилизовать их мужей. На этот раз акция должна была стать самой масштабной за все время – движение "Путь домой" призвало прийти в Александровский сад родственников военных и всех неравнодушных.

Жены и матери мобилизованных уже не первый месяц каждую субботу выходят на митинги с плакатами, на которых написано "Их там не ждут. Их там убивают. Там ждут своих мужиков" и "Не берите оружие. Берите цветы".

Как проходила акция к годовщине мобилизации: смотрите видео

Однако акция не прошла без присмотра силовиков. Сначала российские СМИ писали, что на место пришли неизвестные, которые фотографировали участников мероприятия и журналистов, которые освещали событие. Кроме этого, жен мобилизованных сопровождали лица в штатском и полиция.

Во время протеста не обошлось без задержаний: смотрите видео

Впоследствии ситуация обострилась – российские силовики начали задерживать журналистов, которые освещали событие к годовщине мобилизации. Жен и матерей, которые участвовали в акции, не трогали. Отмечается, что автозаки были заполнены россиянами мужского пола.

Журналистов-мужчин на акции упаковали в автозак: смотрите видео

Что известно о движении жен мобилизованных