Как сообщается, жен они не трогали, однако правоохранители задерживали журналистов, которые фиксировали акцию движения "Путь домой". Их уже классически для Москвы запихнули в автозак и увезли в неизвестном направлении.
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Жены, журналисты и автозак
В России на 500-й день от объявления мобилизации жены мобилизованных в очередной раз вышли в центр Москвы с призывом демобилизовать их мужей. На этот раз акция должна была стать самой масштабной за все время – движение "Путь домой" призвало прийти в Александровский сад родственников военных и всех неравнодушных.
Жены и матери мобилизованных уже не первый месяц каждую субботу выходят на митинги с плакатами, на которых написано "Их там не ждут. Их там убивают. Там ждут своих мужиков" и "Не берите оружие. Берите цветы".
Как проходила акция к годовщине мобилизации: смотрите видео
Однако акция не прошла без присмотра силовиков. Сначала российские СМИ писали, что на место пришли неизвестные, которые фотографировали участников мероприятия и журналистов, которые освещали событие. Кроме этого, жен мобилизованных сопровождали лица в штатском и полиция.
Во время протеста не обошлось без задержаний: смотрите видео
Впоследствии ситуация обострилась – российские силовики начали задерживать журналистов, которые освещали событие к годовщине мобилизации. Жен и матерей, которые участвовали в акции, не трогали. Отмечается, что автозаки были заполнены россиянами мужского пола.
Журналистов-мужчин на акции упаковали в автозак: смотрите видео
Что известно о движении жен мобилизованных
- Родные российских военных, которые недовольны условиями, в которых находятся их мужья, организовали движение "Путь домой". Так они требуют демобилизации их мужей – ведь, по их словам, они это не выбирали. Соответствующее движение зародилось в начале осени.
- Сначала россиянки не выступали против войны и не критиковали Путина, однако затем изменили свою риторику. По их словам, они устали быть "хорошими девочками". Они начали задумываться – если Кремль врет относительно их мужчин, то не врет ли он о цели войны?
- Кроме протестов, жены клеили на автомобили наклейки со словами: "Верните мужа, я Zа#балась". К некоторым участницам наведывались силовики. По словам одной из жен мобилизованного, силовик говорил ей об ответственности по статье о дискредитации армии.