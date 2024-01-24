Речь идет о Борисе Надеждине, которому 23 января удалось собрать необходимые 100 тысяч голосов. Формально, Москва может использовать его компанию для проведения "референдума войны".

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ISW о выборах в России

Российский политик Борис Надеждин является единственным кандидатом на выборах с так называемой антивоенной позицией. Ему уже удалось собрать необходимые для регистрации в ЦИК 100 тысяч подписей – ввиду его поддержки среди оппозиции комиссия должна допустить его.

Однако ISW отмечает со ссылкой на российские инсайдерские источники, что Кремль разработал механизм направления всех голосов оппозиции в пользу Надеждина, чтобы дать избирателям видимость выбора. Однако в итоге состоится переизбрание Владимира Путина. Источник также заявил, что Надеждину заплатят за передачу голосов оппозиции.

Кремль может решить позволить Надеждину баллотироваться как антивоенный кандидат, чтобы использовать неизбежное возвращение Путина как положительный референдум по войне в Украине,

– отмечают в ISW.

Сам же Надеждин убеждает, что не является марионеткой Москвы. Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль стремится подготовиться к долгосрочной войне.

Выборы в России