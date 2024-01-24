Мова йде про Бориса Надєждіна, якому 23 січня вдалося зібрати необхідні 100 тисяч голосів. Формально, Москва може використати його кампанію для проведення "референдуму війни".

Дивіться також "Путін підійматиме ставки": чого очікувати від диктатора напередодні виборів

ISW про вибори у Росії

Російський політик Борис Надєждін наразі є єдиним кандидатом на виборах з так званою антивоєнною позицією. Йому вже вдалося зібрати необхідні для реєстрації в ЦВК 100 тисяч підписів – зважаючи на його підтримку серед опозиції, комісія має допустити його.

Однак ISW зазначає з посиланням на російські інсайдерські джерела, що Кремль розробив механізм направлення всіх голосів опозиції на користь Надєждіна, щоб дати виборцям видимість вибору. Однак у підсумку відбудеться переобрання Владіміра Путіна. Джерело також заявило, що Надєждіну заплатять за передачу голосів опозиції.

Кремль може вирішити дозволити Надєждіну балотуватися як антивоєнний кандидат, щоб використати неминуче повернення Путіна як позитивний референдум щодо війни в Україні,

– зазначають в ISW.

Сам же Надєждін переконує, що не є маріонеткою Москви. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль прагне підготуватися до довгострокової війни.

Вибори у Росії