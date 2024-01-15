Партійці виявились нікому не потрібними, тому можуть розпочати протест проти Путіна. Таку думку 24 Каналу озвучила російська опозиціонерка Ольга Курносова.
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Протест у "Єдиній Росії"
Ольга Курносова зазначила, що у партії "Єдина Росія" старанно готувалися до майбутніх "виборів" президента. А Владімір Путін натомість вирішив балотуватися як самовисуванець.
Путін кинув майже на іржавий цвях свою партію «Єдина Росія». Вони виявились нікому не потрібними. Думаю, що як у радянський час протест виникав у комуністичній партії, так і зараз весь протест буде назрівати у "Єдиній Росії",
– вважає вона.
"Вибори" президента у Росії: головне
- Псевдовибори президента у Росії заплановані на 15 – 17 березня 2024 року. Про свій намір балотуватися Владімір Путін офіційно оголосив 8 грудня 2023 року. Він заявляє, що нібито "обдумував різні варіанти", але його про це "попросили люди". Також диктатор додав, що буцімто "сьогодні інакше не можна".
- Однак "вибори" будуть проходити не тільки на території країни-агресорки. Російська ЦВК заявила про проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. У британській розвідці вважають, що у такий спосіб Владімір Путін хоче створити враження нібито "легітимності" вторгнення в Україну.
- Кремлівський диктатор вже подав документи до ЦВК. Згідно з правилами, для того, щоб балотуватися, Путін мав створити групу виборців не менше 500 осіб, яка його підтримуватиме. На зборах групи, які відбулись 16 грудня 2023 року, учасники одноголосно підтримали російського диктатора.