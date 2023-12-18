Раніше Путін під час церемонії до так званого "Дня героїв вітчизни", яка відбулася 8 грудня, заявив, що братиме участь у президентських виборах у 2024 році.

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Путін з'явився з документами до ЦВК

Кандидат на пост глави країни повинен був особисто з'явитися з документами до ЦВК. Чинний президент Росії прибув першим.

Володимир Путін подав документи для участі у виборах глави держави, які відбудуться на початку 2024 року. Його зустріла голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова.

Я там, де треба було написати прізвище, ім'я та по батькові, написав, у мене там трохи не вистачило місця, довелося загорнути,

– сказав Путін.

Відповідно до закону про вибори президента Росії, для цього йому необхідно було створити групу виборців у кількості не менше 500 осіб. Збори групи пройшло 16 грудня, де учасники одноголосно підтримали Путіна.

Вибори у Росії: що відомо