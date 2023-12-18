Раніше Путін під час церемонії до так званого "Дня героїв вітчизни", яка відбулася 8 грудня, заявив, що братиме участь у президентських виборах у 2024 році.
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Путін з'явився з документами до ЦВК
Кандидат на пост глави країни повинен був особисто з'явитися з документами до ЦВК. Чинний президент Росії прибув першим.
Володимир Путін подав документи для участі у виборах глави держави, які відбудуться на початку 2024 року. Його зустріла голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова.
Я там, де треба було написати прізвище, ім'я та по батькові, написав, у мене там трохи не вистачило місця, довелося загорнути,
– сказав Путін.
Відповідно до закону про вибори президента Росії, для цього йому необхідно було створити групу виборців у кількості не менше 500 осіб. Збори групи пройшло 16 грудня, де учасники одноголосно підтримали Путіна.
Вибори у Росії: що відомо
- Володимир Путін 6 грудня вніс зміни до законодавства Росії. Він підписав закон, який дозволяє скасувати голосування в окремих регіонах у разі небезпеки. Поки що невідомо, чи використає таку нагоду чинний російський президент. Раніше близькі до диктатора Дмітрій Пєсков та Рамзан Кадиров вже озвучували ідею про те, що президентські вибори Росії не потрібні.
- 7 грудня стало відомо, що президентські вибори у Росії почнуться 15 березня 2024 року та триватимуть протягом трьох днів. Таке рішення раніше ухвалила Рада Федерації Росії. Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова заявила, що вперше в сучасній історії Росії президентські вибори "проходитимуть у такій токсичній геополітичній атмосфері".
- Після виборів у Росії можуть оголосити загальну мобілізацію. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними. На його думку, Москва готується до тривалої війни. Данілов запевнив, що президентські вибори в Росії 17 березня 2024 року – це знакова дата для Кремля.