Партийцы оказались никому не нужны, поэтому могут начать протест против Путина. Такое мнение 24 Каналу озвучила российская оппозиционерка Ольга Курносова.

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Протест в "Единой России"

Ольга Курносова отметила, что в партии "Единая Россия" усердно готовились к предстоящим "выборам" президента. В то же время Владимир Путин решил баллотироваться как самовыдвиженец.

Путин бросил почти на ржавый гвоздь свою партию "Единая Россия". Они оказались никому не нужны. Думаю, что как в советское время протест возникал в коммунистической партии, так и сейчас весь протест будет назревать в "Единой России",

– считает она.

"Выборы" президента в России: главное