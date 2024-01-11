Владимир Путин публично не признавал Воронцову и ее младшую сестру Екатерину Тихонову своими дочками, однако в то же время он не отрицал информацию. Подробности их жизни Кремль держал в строжайшей тайне.

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Интервью дочери Путина

Старшая дочь российского диктатора Владимира Путина Мария Воронцова дала редкое интервью некоммерческой организации, связанной с Москвой. Несмотря на все российские обстрелы по мирным городам, несмотря на все потери на фронте, Воронцова до сих пор убеждена, что Россия "ценит жизнь".

Мы преимущественно человекоцентрическое общество, и для нас высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни.

– цинично заявила она.

Дочь Путина является врачом-эндокринологом, поэтому основная часть интервью была посвящена достижениям мировой медицины. Также поделилась подробностями своих литературных, музыкальных и спортивных интересов. Вопрос о геноциде, который делает ее государство, почему-то не звучали.

Конечно, интервьюер ни словом не промолвил о связях Воронцовой с Путиным. Более того – это совсем не удивительно, ведь мужчина сам работал в мэрии Москвы с 2013 по 2017 год. Интересно, что видео якобы "активно смотрят" в соцсети "ВКонтакте", но на ютубе в это время оно набрало 3 тысячи просмотров.

Следует отметить, что в апреле 2022 года США и ряд других стран ввели санкции против Марии Воронцовой.

Россия не ценит ничего – только уничтожает