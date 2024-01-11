Владімір Путін публічно не визнавав Воронцову та її молодшу сестру Катерину Тихонову своїми доньками, однак у той же час він не заперечував інформацію. Подробиці їхнього життя Кремль тримав у суворій таємниці.

Дивіться також Або вийти всім, або загинути тут․ Полон, день 600․ Як захисники Маріуполя виходили з "Азовсталі"

Інтерв'ю доньки Путіна

Старша донька російського диктатора Володимира Путіна Марія Воронцова дала рідкісне інтерв'ю некомерційній організації, пов'язаній з Москвою. Попри всі російські обстріли по мирним містам, попри всі втрати на фронті, Воронцова досі переконана, що Росія "цінує життя".

Ми переважно людиноцентричне суспільство, і для нас найвищою цінністю все-таки є цінність людського життя.,

– цинічно заявила вона.

Донька Путіна є лікарем-ендокринологом, тому переважна частина інтерв'ю була присвячена досягненням світової медицини. Також поділилася подробицями своїх літературних, музичних і спортивних інтересів. Питання щодо геноциду, який чинить її держава чомусь не звучали.

Звісно, інтерв'юєр жодним словом не промовився про зв'язки Воронцової з Путіним. Ба більше – це зовсім не дивно, адже чоловік сам працював у мерії Москви з 2013 по 2017 рік. Цікаво, що відео нібито "активно дивляться" в соцмережі "Вконтакте", але на ютубі в цей час воно набрало 3 тисячі переглядів.

Варто зазначити, що у квітні 2022 року США та низка інших країн запровадили санкції проти Марії Воронцової.

Росія не цінує нічого – лише знищує