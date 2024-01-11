У Семенівській громаді, що на Чернігівщині, 10 січня, російські диверсанти перетнули кордон з Україною та розстріляли автомобіль із цивільними.

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До російського кордону 500 метрів

Начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко сказав, що трагедія відбулась між селами Грем'ячка та Леонівка. Населений пункт розташований близько до кордону. Звідти до кордону із країною-агресоркою всього пів кілометра.

Він розповів, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки й повертався до Костобоброва. Додому повернутися він не встиг, його розстріляли російські диверсанти. Йому було 63 роки. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

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