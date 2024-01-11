В Семеновской общине Черниговской области, 10 января, российские диверсанты пересекли границу с Украиной и расстреляли автомобиль с гражданскими.

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До российской границы 500 метров

Начальник Новгород-Северской РВА Сергей Сергиенко сказал, что трагедия произошла между селами Гремячко и Леоновка. Населённый пункт расположен близко к границе. Оттуда до границы со страной-агрессором всего полкилометра.

Он рассказал, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Домой возвратиться он не успел, его расстреляли русские диверсанты. Ему было 63 года. Он работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.

Как противодействуют российским диверсантам украинские защитники