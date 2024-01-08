Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх, отметив, что об этом сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Повх добавил, что этот показатель не меняется в течение нескольких месяцев.

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"Это контингент, который можно охарактеризовать как "войска прикрытия границы". Это не ударная сила, которая способна совершить прорыв боевых порядков наших войск. Это не признак создания ударной группировки войск", – подчеркнул спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления.

Есть ли угроза для Киева и северных регионов

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, на границе постоянно строят оборонные рубежи и инженерно обустраивают позиции. Несмотря на то, что враг сосредоточил на границе с Украиной около 19 тысяч войск, угрозы для Киева и других северных регионов нет. Украинская разведка мониторит ситуацию.

Между тем, в декабре сообщалось, что Украина на Черниговщине укрепляет границу с Беларусью. Там размещают, в частности, бетонные укрепления. А также копают противотанковые рвы и проводят сварочные работы.

Когда понадобится, эти оборонные рубежи займут войска, и мы будем готовы к адекватному реагированию на развитие ситуации,

– подчеркнул Сергей Наев.

Если угроза будет расти, то на подготовленные позиции прибудут дополнительные силы. Кроме того, на Севере Украины проводятся постоянные тренировки украинских войск. Так потенциальному противнику дают понять, что у него не будет шансов на успех, если он вторгнется на территорию Украины.