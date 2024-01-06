Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Он рассказал, что на границе постоянно строят оборонительные рубежи и занимаются инженерным устройством позиций.
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По словам Наева, на границе с Украиной на Севере сосредоточено около 19 тысяч оккупантов. Однако угрозы для Киева и других северных регионов нет.
В настоящее время российских военных напротив Черниговской и Сумской областей как было, так и осталось – около 19 тысяч человек. Ударные группировки не созданы. По состоянию на сегодня оснований волноваться нет, наша разведка мониторит ситуацию,
– сообщил Наев.
Российские ДРГ на Севере
- Хотя ударных группировок оккупанты на границе с северными областями не держат, однако постоянно прибегают к диверсиям. Так, в декабре было зафиксировано несколько случаев, когда российские ДРГ пытались зайти на территорию Украины. Только через две недели в декабре было зафиксировано 7 таких попыток.
- В объединенном пресс-центре Сил обороны Северного направления заявляют, что Силы обороны противостоят российским ДРГ и сразу их ликвидируют. Как сообщил Юрий Повх, попытки врага прекращаются с помощью артиллерийского огня, приводимый из наблюдательных пунктов ВСУ и Сил обороны.
- В декабре российские ВРГ активизировались на 2 направлениях – на территории Харьковской и Черниговской областей. В частности, на Черниговщине враг пытается зайти на территорию области. В ОВА подчеркнули, что ВСУ работают для того, чтобы ситуация на границе была как можно безопаснее. Кроме того, на этом участке продолжают усиливать фортификацию, чтобы у российских ДРГ не было желания второй раз уйти по Черниговщине.
- В Харьковской области российские ДРГ пытаются зайти на территорию Украины с несколькими целями: уточнение информации; подготовка к операциям; выполняются работа по нанесению ударов по критической инфраструктуре; умышленное уничтожение украинских гражданских, солдат, пограничников для создания тяжелого психологического положения.
- Кроме того, в декабре в Сумской области также фиксировали работу ДРГ. Пограничники вступали с оккупантами в стрелковый бой при попытке пересечения границы. Враг отступил, понеся потери.