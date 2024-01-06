Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він розповів, що на кордоні постійно будують оборонні рубежі й займаються інженерним облаштуванням позицій.
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За словами Наєва, на кордоні з Україною на Півночі зосереджено близько 19 тисяч окупантів. Однак загрози для Києва та інших північних регіонів немає.
На цей час російських військових навпроти Чернігівської та Сумської областей як було, так і залишилося – близько 19 тисяч осіб. Ударних угруповань не створено. Станом на зараз підстав хвилюватися немає, наша розвідка моніторить ситуацію,
– повідомив Наєв.
Російські ДРГ на Півночі
- Хоча ударних угруповань окупанти на кордоні з північними областями не тримають, однак постійно вдаються до диверсій. Так, у грудні було зафіксовано кілька випадків, коли російські ДРГ намагалися зайти на територію України. Лише за два тижні у грудні було зафіксовано 7 таких спроб.
- В об'єднаному пресцентрі Сил оборони Північного напрямку заявляють, що Сили оборони протистоять російським ДРГ й відразу їх ліквідовують. Як повідомив Юрій Повх, спроби ворога припиняються за допомогою артилерійського вогню, який наводиться зі спостережних пунктів ЗСУ та Сил оборони.
- У грудні російські ДРГ активізувалися на 2 напрямках – на території Харківської та Чернігівської областей. Зокрема, на Чернігівщині ворог намагається зайти на територію області. В ОВА наголосили, що ЗСУ працюють задля того, щоб ситуація на кордоні була якомога безпечнішою. Крім того, на цій ділянці продовжують підсилювати фортифікацію задля того, щоб у російських ДРГ не було бажання другий раз піти Чернігівщиною.
- На Харківщині російські ДРГ намагаються зайти на територію України з кількома цілями: уточнення інформації; підготовка до операцій; виконуються робота із завдання ударів по критичній інфраструктурі; навмисне знищення українських цивільних, солдатів, прикордонників для створення важкого психологічного становища.
- Окрім того, у грудні на Сумщині також фіксували роботу ДРГ. Прикордонники вступали з окупантами у стрілецький бій під час спроби перетину кордону. Ворог відступив, зазнавши втрат.