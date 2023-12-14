У Державній прикордонній службі розповіли, що інцидент трапився минулої доби. Українські військові розповіли про результати бою.

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Як ЗСУ виявили та перемогли ворожих диверсантів

Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав'язався стрілецький бій,

– заявили прикордонники.

Вони розповіли, що для посилення напрямку:

до них висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони,

залучили артилерійський та мінометний розрахунки.

Як наслідок, у результаті бою окупанти зазнали втрат та відійшли. Наші військові уточнюють кількість загиблих та поранених окупантів.

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