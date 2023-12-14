У Державній прикордонній службі розповіли, що інцидент трапився минулої доби. Українські військові розповіли про результати бою.
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Як ЗСУ виявили та перемогли ворожих диверсантів
Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав'язався стрілецький бій,
– заявили прикордонники.
Вони розповіли, що для посилення напрямку:
- до них висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони,
- залучили артилерійський та мінометний розрахунки.
Як наслідок, у результаті бою окупанти зазнали втрат та відійшли. Наші військові уточнюють кількість загиблих та поранених окупантів.
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Загроза російських ДРГ на Півночі: коротко
- Росія періодично відправляє диверсійно-розвідувальні групи на Півночі України. Станом на початок грудня за останні декілька місяців було щонайменше 8 – 10 таких груп.
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку полковник Юрій Повх розповів, що найбільше ворожих ДРГ на територіях Чернігівської та Сумської областей.
- Окрім того, 4 грудня стало відомо про активізацію ворожих диверсійно-розвідувальних груп на території Харківської та Чернігівської областей.
- Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів, що у росіян, як і в ЗСУ, є штатні підрозділи, які призначені саме для виконання диверсійно-розвідувальних функцій.
- Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що Україна продовжує підсилювати фортифікацію для того, щоб у ворога не було бажання другий раз піти Чернігівщиною.