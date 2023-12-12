За можливість перетнути кордон вони заплатили 12 тисяч доларів. Втім, люди, які обіцяли провести їх таємними стежками через кордон, просто влаштували їм екскурсію озером.
Дивіться також Право на виїзд для військовозобов'язаних: чи можна виїхати з України через робочу візу країни ЄС
Незаконний перетин кордону
За словами прикордонників, порушників затримали біля кордону з Молдовою.
Серед них троє були в церковному вбранні. Двоє "батюшок" виявилися несправжніми: рясами їх наділив третій – діючий клірик церкви московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської лаври. Вся четвірка намагалася незаконно перетнути кордон,
– йдеться в повідомленні.
Ті, хто мав допомогти чоловікам перетнути кордон, покатали їх човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Загалом така прогулянка обійшлася порушникам у 4 тисячі доларів з кожного.
Прикордонники Ізмаїльського загону склали протоколи про адмінпорушення за спробу незаконного перетинання держкордону.
Московський патріархат в Україні: останні новини
- У Міністерстві культури та інформаційної політики 23 листопада повідомили, що релігійна громада МП має покинути Михайлівську церкву в місті Переяслав, що у Київській області. Таким чином апеляційний суд підтримав Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав".
- Служба безпеки 30 листопада обшукала Почаївську лавру, яка належить УПЦ МП. За попередньою інформацією, причиною візиту було поширення російської ідеології представниками лаври. У квітні 2023 року вірянки Почаївської лаври заявили журналістам, буцімто Путін – "обраний Богом владика".
- Водночас правоохоронці прийшли до Свято-Миколаївського собору у Кременці, що у Тернопільській області. Раніше суд постановив повернути приміщення у державну власність. Втім, священнослужителі протягом кількох місяців відмовлялися передавати собор. Наразі приміщення належить Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні різко зросла кількість громад УПЦ МП, які перейшли до ПЦУ. У Держетнополітики повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення 884 релігійні громади УПЦ МП перейшли до Православної церкви України.