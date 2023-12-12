За можливість перетнути кордон вони заплатили 12 тисяч доларів. Втім, люди, які обіцяли провести їх таємними стежками через кордон, просто влаштували їм екскурсію озером.

Дивіться також Право на виїзд для військовозобов'язаних: чи можна виїхати з України через робочу візу країни ЄС

Незаконний перетин кордону

За словами прикордонників, порушників затримали біля кордону з Молдовою.

Серед них троє були в церковному вбранні. Двоє "батюшок" виявилися несправжніми: рясами їх наділив третій – діючий клірик церкви московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської лаври. Вся четвірка намагалася незаконно перетнути кордон,

– йдеться в повідомленні.

Ті, хто мав допомогти чоловікам перетнути кордон, покатали їх човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Загалом така прогулянка обійшлася порушникам у 4 тисячі доларів з кожного.

Прикордонники Ізмаїльського загону склали протоколи про адмінпорушення за спробу незаконного перетинання держкордону.

Московський патріархат в Україні: останні новини