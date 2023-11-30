Аби рішення суду врешті виконали, туди прийшли правоохоронці. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Собор передали Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику, інформує 24 Канал.

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На території собору також було розташоване регентське училище. Студентів та викладачів перевезли у приміщення, які заздалегідь підготували. Там вони зможуть продовжити навчання.

Дякую поліцейським та співробітникам іншим правоохоронних структур за якісно виконану професійну роботу. Усі заходи пройшли з дотриманням чинного законодавства та без порушень громадського порядку,

– написав Зюбаненко.

УПЦ МП має звільнити церкву у Київській області

Релігійна громада має звільнити Михайлівську церкву у місті Переяслав-Хмельницький на Київщині. Таке рішення ухвалив господарський суд Київської області, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики. Так Феміда підтримала Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав".

Як повідомляло одне з місцевих видань, за часів Віктора Януковича будівлю передали УПЦ МП. За словами директора заповідника "Переяслав", Мінкульт у 2010 році зобов'язав екскерівника закладу укласти угоду зі Свято-Михайлівською парафією УПЦ. Усе, аби землю передали на постійне безоплатне користування.

У Держетнополітики повідомили, що станом на 1 листопада від початку повномасштабного вторгнення до ПЦУ перейшли 884 релігійні громади УПЦ МП.