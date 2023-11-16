У Держетнополітики повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення 884 релігійні громади Української православної церкви (Московського патріархату) перейшли до Православної церкви України.
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В Україні залишається близько 8 тисяч церков УПЦ МП
За інформацією обласних та київської міської державних адміністрацій, 884 релігійні громади УПЦ МП змінили свою підлеглість у канонічних та організаційних питаннях на підлеглість релігійним центрам ПЦУ в період із 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2023 року.
У Держетнополітики не знають, скільки священнослужителів "перейшли" від однієї церкви до іншої.
У березні 2022 року у ПЦУ повідомили, що за місяць повномасштабної війни Росії проти України до складу ПЦУ з московського патріархату офіційно перейшли 28 громад: на Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Закарпатті, Тернопільщині, Рівненщині, Волині, Київщині та Черкащині.
Станом на квітень 2023 року, за даними Опендатабот, в Україні залишалося 8505 церков, що підпорядковуються Московському патріархату.
Області з найбільшою кількістю церков Московського патріархату не змінились з кінця 2022 року. Це Донеччина (683 релігійних установ), Хмельниччина (613) та Вінниччина (563).
В Україні хочуть заборони УПЦ МП
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські правоохоронці виявили чимало агентів у рясах. Одна з найгучніших справ стосується настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла.
- Нещодавно СБУ завершила розслідування щодо Паші "Мерседеса" і вже направила до суду обвинувальний акт. Митрополита обвинувачують одразу за двома статтями Кримінального кодексу України.
- У жовтні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону УПЦ МП. Питання щодо майна і територій, якими користується УПЦ, вирішуватиметься після того, як держава поверне їх у свою власність.
- Додамо, що нещодавно стало відомо, що УПЦ МП найняла відомого юриста і лобіста Вільяма Берк-Вайта, щоб просувати свої інтереси в США. Лобіста нібито найняв колишній народний депутат і протодиякон УПЦ МП Вадим Новинський.