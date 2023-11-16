Інцидент стався 14 листопада на території стародавнього Дитинця. Представники УПЦ МП отримали дозвіл забрати деякі речі із Спасо – Преображенського собору.
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Картинка для російської пропаганди
Кілька священників з помічниками переносили речі із собору. За цим спостерігали військові. Паралельно з цим робітники займалися демонтажем старого замка на дверях собору. Цей факт розізлив представників УПЦ.
Між ними розгорілась сварка. Зі слів військового, який став свідком події, та, що сталося потім – чітка провокація для картинки і російської пропаганди. Він розповів, що священник почав поводитися агресивно, дістав мобільний телефон і почав знімати на відео: збирався "показати всій Європі, які ви фашисти".
Військовий попросив припинити зйомку, але представник УПЦ МП не відреагував.
Я забрав у нього телефон з метою видалити відео, на якому я присутній. Після цього священник накинувся на мене з кулаками, а потім вхопив за руку і вкусив,
– розповів він.
Священник УПЦ МП вкусив військового / Фото ЧЕline
Як стало відомо, напав на військового і вкусив його за руку – чернігівський священник Андрій Забуранний.
На місце події обидві сторони викликали поліцію і медиків.
В одному із силових відомств Чернігівської області зазначили, що духовенство УПЦ МП останнім часом отримує з Москви чіткі інструкції стосовно організації подібних провокацій. Далі ці свідчення збирають представники російських спецслужб для створення фейків.
Священник московської церкви відправляв чоловіків за кордон
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