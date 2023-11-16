Инцидент произошел 14 ноября на территории древнего Детинца. Представители УПЦ МП получили разрешение забрать некоторые вещи из Спасо – Преображенского собора.
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Картинка для русской пропаганды
Несколько священников с помощниками переносили вещи из собора. За этим наблюдали военные. Параллельно с этим рабочие занимались демонтажем старого замка на дверях собора. Этот факт разозлил представителей УПЦ.
Между ними разгорелась ссора. По словам военного, ставшего свидетелем происшествия, произошедшее потом – четкая провокация для картинки и российской пропаганды. Он рассказал, что священник начал вести себя агрессивно, достал мобильный телефон и начал снимать на видео: собирался "показать всей Европе, какие вы фашисты".
Военный попросил прекратить съемку, но представитель УПЦ МП не отреагировал.
Я забрал у него телефон с целью удалить видео, на котором я присутствовал. После этого священник набросился на меня с кулаками, а затем схватил за руку и укусил,
– рассказал он.
Священник УПЦ МП укусил военного / Фото ЧЕline
Как стало известно, напал на военного и укусил его за руку – черниговский священник Андрей Забуранный.
На место происшествия обе стороны вызвали полицию и медиков.
В одном из силовых ведомств Черниговской области отметили, что духовенство УПЦ МП в последнее время получает из Москвы четкие инструкции по организации подобных провокаций. Далее эти показания собирают представители российских спецслужб для создания фейков.
Священник московской церкви отправлял мужчин за границу
- В Одесской области задержали священнослужителя московской церкви. Он предлагал военным помощь в нелегальной переправке за границу. Для этого священнослужитель также приобщил двух союзников. Им уже сообщили о подозрении.
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