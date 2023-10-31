Для этого священнослужитель также приобщил двух союзников. Им уже сообщили о подозрении.

Обратите внимание Переправлял ухилянцев за границу: в Киеве разоблачили начальника военкомата

Священник московской церкви отправлял мужчин за границу

Священник и его подельники предлагали мужчинам призывного возраста подготовить "пакет" документов во избежание мобилизации и возможности выехать за пределы Украины в сопровождении координаторов.

Клирик занимался поиском и подбором клиентов для своего бизнеса. После этого готовых к дальнейшему сотрудничеству мужчин передавал сообщникам.

Злоумышленники за деньги безосновательно оформляли своим "клиентам" временные удостоверения военнообязанных и справки о снятии с военного учета по состоянию здоровья,

– отметили в ГНСУ.

Стоимость пакета документов для пересечения границы составила 7,5 тысяч долларов.

В результате священника и его сообщников задержали. Им уже объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Злоумышленников уже задержали / фото ГНСУ

Другие подобные случаи

Раньше в Киеве разоблачили начальника Голосеевского военкомата. Он за деньги переправлял военнообязанных через границу. К схеме также причастен работник КМВА.

В Могилеве-Подольском иностранец переправлял через границу мужчин. Известно, что задержанный – гражданин Молдовы.

Напомним, что недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "платном" выезде мужчин за границу. В СНБО считают, что это будет несправедливым.