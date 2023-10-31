Для цього священнослужитель також долучив двох спільників. Їм вже повідомили про підозру.

Зверніть увагу Переправляв ухилянтів за кордон: у Києві викрили начальника військкомату

Священник московської церкви відправляв чоловіків за кордон

Священник та його спільники пропонували чоловікам призовного віку підготувати "пакет" документів для уникнення мобілізації та можливості виїхати за межі України у супроводі координаторів.

Клірик займався пошуком та підбором "клієнтів" для свого бізнесу. Після цього готових до подальшої співпраці чоловіків передавав спільникам.

Зловмисники за гроші безпідставно оформляли своїм "клієнтам" тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та довідки про зняття з військового обліку за станом здоров’я,

– зазначили у ДПСУ.

Вартість пакету документів для перетину кордону становила 7,5 тисячі доларів.

У підсумку священника та його спільників затримали. Їм вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Зловмисників вже затримали / фото ДПСУ

Інші подібні випадки

Раніше у Києві викрили начальника Голосіївського військкомату. Він за гроші переправляв військовозобов'язаних через кордон. До схеми також причетний працівник КМВА.

У Могилеві-Подільському іноземець переправляв через кордон чоловіків. Відомо, що затриманий – громадянин Молдови.

Нагадаємо, що нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про "платний" виїзд чоловіків за кордон. У РНБО вважають, що це буде несправедливим.