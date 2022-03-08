Начальник поліції у Вінницькій області Іван Іщенко розповів, що правоохоронцям вдалося затримати іноземця. Він займався незаконною переправою українських чоловіків через державний кордон України.

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Іноземець організовував незаконну переправу через кордон

Відомо, що затриманий – громадянин Молдови. Його підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. 7 березня затриманого відправили до ізолятора тимчасового утримування.

Крім того, правоохоронці доставили до відділку понад 10 чоловіків віком від 18 до 60 років. Мешканці Дніпра, Києва та Харкова заплатили іноземцеві та намагалися з його допомогою вибратися за кордон.

Чоловіки заплатили іноземцеві, щоб перебратися за кордон:

Що стосується самого громадянина Молдови, то його звинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому з корисливих мотивів. Правоохоронці нагадують, що такий злочин карається ув'язненням до 10 років.

У поліції додають, що чоловікам призовного віку від 18 до 60 років перетинати кордон України заборонено. Тож не варто наражати себе на небезпеку, а також притягнення до адміністративної відповідальності.

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