Начальник полиции в Винницкой области Иван Ищенко рассказал, что правоохранителям удалось задержать иностранца. Он занимался незаконной переправой украинских мужчин через государственную границу Украины.

Читайте также Пограничники дарили цветы мужчинам, пытавшимся сбежать из Украины: видео з тюльпанами

Иностранец организовывал незаконную переправу через границу

Известно, что задержанный – гражданин Молдовы. Его подозревают в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. 7 марта мужчину отправили в изолятор временного содержания.

Кроме того, правоохранители доставили в участок более десятка мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Жители Днепра, Киева и Харькова заплатили иностранцу и пытались с его помощью выбраться за границу.

Мужчины заплатили иностранцу, чтобы перебраться за границу:

Что касается самого гражданина Молдовы, то его обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенном по корыстным мотивам. Правоохранители напоминают, что такое преступление карается лишением свободы сроком до 10 лет.

В полиции напоминают, что мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет пересекать границу Украины запрещено. Поэтому не стоит подвергать себя опасности, а также привлечению к административной ответственности.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!