Согласно информации, в зоне ответственности ВВС "Дьяково" на Береговщине задержали 12 мужчин призывного возраста 18 – 60 лет.

Важно Лучший подарок – победа: как защитники поздравляют украинок с 8 марта

Все они из разных регионов Украины и пытались незаконно пересечь границу, чтобы уклониться от прохождения военной службы.

Пограничники решили еще и креативно поздравить мужчин с женским праздником 8 марта – каждому подарили по цветку.

"Водителю – уголовное производство по ст. 332 УК. Нарушителям – повестки, мобилизация и направление в боевые части", – отметили в телеграме.

Смотрите видео: как мужчинам дарили цветы

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