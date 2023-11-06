Священнику заборонили працювати у релігійних організаціях та брати участь у публічних виступах впродовж 12 років. Про це з посиланням на вирок суду, пише 24 Канал.

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Проросійські заяви священника УПЦ МП

Згідно з вироком, 23 березня 2023 на кладовищі села Черепківці Чернівецького району Чернівецької області, під час обряду поховання загиблого військовослужбовця ЗСУ, священник публічно звернувся з промовою до понад 60 людей.

Донбас і Крим не наші землі, що там російськомовні люди і українців там ненавидять, тому не треба туди йти… Америка буде воювати з Росією на території України, що ми зараз і бачимо, що зараз і робиться,

– цинічно заявив священник УПЦ МП.

Тож він публічно заперечив здійснення збройної агресії Росії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України. Окрім того, закликав до підтримки рішень та дій країни-терориста, до невизнання поширення державного суверенітету на ТОТ.

До речі, суд розглянув провадження у спрощеному порядку без участі обвинуваченого. Свою позицію священник виклав у заяві, де "беззаперечно визнав свою винуватість".

І хоча таке "каяття" визнали пом'якшувальними обставинами, однак, воєнний стан є обставиною, що обтяжує покарання.

...визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-1 Кримінального кодексу та призначити йому покарання у виді позбавлення права обіймати посади в релігійних організаціях та здійснювати діяльність пов`язану з публічними виступами строком на 12 років,

– ухвалив суд.

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