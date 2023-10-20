19 жовтня парламент зробив перший крок до ліквідації прокремлівської церкви в Україні. Виконувач обов'язків міністра культури України Ростислав Карандєєв в ефірі телемарафону пояснив, що буде, коли законопроєкт про заборону УПЦ підпише Зеленський.
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Священники – до ПЦУ, майно – державі
На законопроєкт № 8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією, чекає ще друге читання у Верховній Раді і підпис президента. Однак вже зараз постають питання про подальшу долю священників з УПЦ та майна, яке перебуває в її користуванні.
Щодо кліриків московського патріархату, то їм давно вже пропонували перейти під верховенство Православної церкви України, уточнив Карандєєв. І зараз вони так само мають право перейти до ПЦУ.
Питання щодо майна і територій, якими користується УПЦ, вирішуватиметься після того, як держава поверне їх у свою власність. Так, наприклад, трапилося із Лаврою.
У подальшому будемо розглядати її майбутнє, зокрема залучення у здійснення релігійних культів і забезпечення й надалі монашого життя на цій святій території,
– наголосив Карандєєв.
Як голосували за заборону московської церкви
- За ліквідацію проросійських релігійних громад проголосували 267 депутатів. Відомо, що проти законопроєкту проголосували 14 депутатів, також двоє утрималися і 17 не голосували. Серед тих, хто не підтримав заборону УПЦ МП – 11 депутатів від "Платформи за життя та мир", а також троє від "Відновлення України".
- Також відомо, що голосування за заборону УПЦ проігнорувало 72 нардепи. Вони удали, що "відсутні", хоч того дня голосували за інші закони.
- Під час голосування за законопроєкт між депутатами різних фракцій сталася бійка.
- Народна депутатка Наталія Піпа заявила, що до другого читання у Раді до законопроєкту ще вноситимуть правки. Це може зайняти від 2 місяців до півроку. Також депутатка зазначила, що паралельно готуватимуть законопроєкти, які дозволять парафіям УПЦ МП спрощено переходити до ПЦУ та змінювати статуту. Те ж саме стосується і переходу майна.